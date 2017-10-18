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Genç şarkıcı sokak ortasında öldürüldü!

Hindistan'ın ünlü şarkıcı ve dansçılarından 22 yaşındaki Harshita Dahiya, kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürüldü

Genç şarkıcı sokak ortasında öldürüldü!

Hindistan'ın ünlü şarkıcı ve dansçılarından 22 yaşındaki Harshita Dahiya, kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürüldü

18 Ekim 2017 Çarşamba 18:06
Genç şarkıcı sokak ortasında öldürüldü!
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HARSHİTA Dahiya’nın öldürülmesine ilişkin polis raporuna göre Dahiya Haryana Panipat bölgesinde Chamara ilçesinde yedi kurşunla vuruldu ve olay yerinde hayatını kaybetti. 
Yetkililer Dahiya’nın o gün sahne aldığı bir konserden dönerken saat 16:00 sularında siyah bir araç tarafından arabasının durdurulup iki kimliği belirsiz şüpheli tarafından vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
HindistanDahiya Haryana Panipat
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