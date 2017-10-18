Genç şarkıcı sokak ortasında öldürüldü!

HARSHİTA Dahiya’nın öldürülmesine ilişkin polis raporuna göre Dahiya Haryana Panipat bölgesinde Chamara ilçesinde yedi kurşunla vuruldu ve olay yerinde hayatını kaybetti.
Yetkililer Dahiya’nın o gün sahne aldığı bir konserden dönerken saat 16:00 sularında siyah bir araç tarafından arabasının durdurulup iki kimliği belirsiz şüpheli tarafından vurularak öldürüldüğünü açıkladı.
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