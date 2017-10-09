Genç oyuncudan çok konuşulacak sözler: Yalnızken bile jartiyerle yatıyorum

EN son ' Türk Malı' dizisinde boy gösteren 24 yaşındaki Buse Narcı'nın, verdiği röportajda çok ateşli olduğunu, tek başına uyurken bile jartiyer giydiğini söyledi.

"BAKKALA GİDERKEN BİLE İÇ ÇAMAŞIRIM TAKIMDIR"

Posta Gazetesi'nden Canan Danyıldız'a konuşan Buse Narcı, "Evli olmadan da bir erkekle evli gibi yaşayabilirim. Erkeğimi her açıdan mutlu ederim." diyerek çok konuşulacak itiraflarda bulundu. Ateşli bir kadın olduğunu da söyleyen Narcı, "İç çamaşırı ve parfüme takıntım var. Bakkala giderken bile takım iç çamaşırı giyerim." dedi.

BUSE NARCI: EVELENECEK ADAM BULAMAZSAM SPERM BANKASINA GİDERİM

"Diyelim evlenilecek adam karşınıza çıkmadı, ne olacak? Sperm bankasına gider misiniz?" sorusuna Buse Narcı şöyle cevap verdi: Eğer bulamazsam, düşünebilirim. Sperm bankasında fotoğraflarından baba adayını seçebiliyorsun, bu bir artı. Ama ben evlenecek kocayı bulurum, evde kalmam.



