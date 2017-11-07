Genç manken çıplak güneşlendi!

KOURTNEY Kardashian'ın eski sevgilisi ve 3 çocuğunun babası Scott Disick (34) ile kendisinden 15 yaş küçük Sofia Richie'nin, Los Cabos'taki aşk tatili paparazziler tarafından adım adım izleniyor.
19 yaşındaki model, önceki gün sevgilisiyle beraber balkonda güneşin tadını çıkardı. Şezlongda çıplak şekilde güneşlenen Richie'nin fotoğrafları magazin basınında Gündem oldu.
Scott Disick'in, sevgilisi kalkmak isteyince vücudunu havluyla kapatması dikakti çekti.
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