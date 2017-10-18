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Genç kızların peşinde koştuğu isim, mutluluğu Hadise'de buldu

Aşk hayatında aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan Hadise, geçtiğimiz yıl bir süre birliktelik yaşadığı Hakan Sabancı ile şansını yeniden deneyecek

Genç kızların peşinde koştuğu isim, mutluluğu Hadise'de buldu

Aşk hayatında aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan Hadise, geçtiğimiz yıl bir süre birliktelik yaşadığı Hakan Sabancı ile şansını yeniden deneyecek

18 Ekim 2017 Çarşamba 17:40
Genç kızların peşinde koştuğu isim, mutluluğu Hadise'de buldu
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ÜNLÜ şarkıcı  Hadise ile Hakan Sabancı'nın yeniden aşk yaşamaya başladığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

SAMİMİ BİR ŞEKİLDE GÖRÜLMÜŞLER

Star TV ekranlarında yaynlanan 'Duymayan Kalmasın' programının sunucusu  Cengiz Semercioğlu, ikilinin Etiler'de bir restoranda samimi şekilde görüldüğünü söyledi.

ASLIŞAH'TAN AYRILIP HADİSE'YE KOŞTU

Ömer-Arzu Sabancı'nın oğlu Hakan Sabancı,  Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ile 1.5 yıl flört etmiş geçen yıl ayrılmıştı. Hakan Sabancı, geçen aralıkta,  Karaköy'deki Drone Club'da kendisinden 6 yaş büyük  Hadise ile eğlenmişti.

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Hadise
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