Genç kızların peşinde koştuğu isim, mutluluğu Hadise'de buldu

ÜNLÜ şarkıcı Hadise ile Hakan Sabancı'nın yeniden aşk yaşamaya başladığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.
SAMİMİ BİR ŞEKİLDE GÖRÜLMÜŞLER
Star TV ekranlarında yaynlanan 'Duymayan Kalmasın' programının sunucusu Cengiz Semercioğlu, ikilinin Etiler'de bir restoranda samimi şekilde görüldüğünü söyledi.
ASLIŞAH'TAN AYRILIP HADİSE'YE KOŞTU
Ömer-Arzu Sabancı'nın oğlu Hakan Sabancı, Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ile 1.5 yıl flört etmiş geçen yıl ayrılmıştı. Hakan Sabancı, geçen aralıkta, Karaköy'deki Drone Club'da kendisinden 6 yaş büyük Hadise ile eğlenmişti.
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