Genç kızın hayatı, tek gecelik kaçamakla tamamen değişti

DAHA düne kadar kimse tanımıyordu, sosyal medyada ünlendi sonra da bir aşk yaşadı, kelimenin tam anlamıyla hayatı değişti.

Son bir yıldır ABD ve İngiltere'de gösteri dünyasının kulislerinde hep bu genç kızın adı dolaşıyor: Demi Rose Mawby... Daha bir yıl öncesine kadar kimsenin tanımadığı Mawby'nin bu kadar konuşulmasının nedeni ise ışıltılı dünyanın en göz önünde ailesinin üyesi Kylie Jenner'ın eski sevgilisi Tyga ile yaşadığı ilişki. Tyga, Jenner ile birlikteyken Demi Rose ile kaçamak yapınca bütün gözler de genç kıza çevrildi.

5.6 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR

Tüm dünya gençliğinin gözlerini merakla üzerine diktiği bu genç kız ilk anda adı sanı bilinmeyen biri sanılabilir. Ama gerçek tam olarak öyle değil. 21 yaşındaki İngiliz Demi Rose; model olarak tanınıyor. Ama o aslında bir Instagram şöhreti. Yani adını bu sosyal paylaşım sitesi sayesinde duyurmuş biri. Tam 5.6 milyon takipçisi var.

SOSYETEYE GİRMEYİ BAŞARDI

Her ne kadar yıllardır beklediği kadar büyük bir tanınırlığı yeni yeni elde etmiş olsa da Demi Rose, bazı ünlülerin çevresiyle de arkadaşlık ilişkileri kurdu. Söz gelimi Justin Bieber'ın en yakın arkadaşı Jayde Pierce de Demi Rose ile samimi.