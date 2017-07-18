Gelin adayı Hanife, para kazanmanın kolay yolunu buldu

ZUHAL Topal'ın sunduğu izdivaç programında uzun yıllar koca arayan, ancak istediği gibi birini bulamayan Hanife, sosyal medya hesabından yaptığı reklamlarla heybesini doldurdu.
HER TÜRLÜ ÜRÜNÜ PAYLAŞIYOR
Farklı markalara ait bakım kremi, başörtü, etek, gömlek ve aklınıza gelecek her türlü ürünü belirli ücretler karşılığında sosyal medya hesabından paylaşan Hanife, vergi vermeden kolay yoldan nasıl para kazanılacağını herkese gösteriyor.
ÖNEMLİ BİR KİTLESİ VAR
Önemli bir takipçi kitlesine sahip olan olan Hanife'nin yapmış olduğu ürün tanıtımları büyük ilgi görüyor.
İşte Hanife'nin yaptığı paylaşımlardan bazıları;
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