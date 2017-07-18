Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Gelin adayı Hanife, para kazanmanın kolay yolunu buldu

İzdivaç programında aradığı kriterlere uygun koca adayını bulamayan Hanife, şimdilerde sosyal medya hesabından yaptığı reklamlarla büyük paralar kazanıyor

Gelin adayı Hanife, para kazanmanın kolay yolunu buldu

İzdivaç programında aradığı kriterlere uygun koca adayını bulamayan Hanife, şimdilerde sosyal medya hesabından yaptığı reklamlarla büyük paralar kazanıyor

18 Temmuz 2017 Salı 17:54
Gelin adayı Hanife, para kazanmanın kolay yolunu buldu
banner404

ZUHAL Topal'ın sunduğu izdivaç programında uzun yıllar koca arayan, ancak istediği gibi birini bulamayan Hanife, sosyal medya hesabından yaptığı reklamlarla heybesini doldurdu.

HER TÜRLÜ ÜRÜNÜ PAYLAŞIYOR

Farklı markalara ait bakım kremi, başörtü, etek, gömlek ve aklınıza gelecek her türlü ürünü belirli ücretler karşılığında sosyal medya hesabından paylaşan Hanife, vergi vermeden kolay yoldan nasıl para kazanılacağını herkese gösteriyor.

ÖNEMLİ BİR KİTLESİ VAR

Önemli bir takipçi kitlesine sahip olan olan Hanife'nin yapmış olduğu ürün tanıtımları büyük ilgi görüyor.

İşte Hanife'nin yaptığı paylaşımlardan bazıları; 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
HanifePARA KAZANMAKGelin AdayıZuhal Topal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acı haberi nikahından sonra alan Aslıhan'ın ilk sözleri
Acı haberi nikahından sonra alan Aslıhan'ın ilk sözleri
Pınar'ı yıkan haber! Enkaz bulunana kadar umudu vardı
Pınar'ı yıkan haber! Enkaz bulunana kadar umudu vardı
11 gencecik can için yazılanlara isyan etti
11 gencecik can için yazılanlara isyan etti

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim