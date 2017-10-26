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Gelin adayı Hanife dayak mı yedi

Sosyal medyadan paylaştığı reklamlarla para kazanan gelin adayı Hanife'nin gözünün altındaki morluk dayak mı yedi dedikodularını da beraberinde getirdi

Gelin adayı Hanife dayak mı yedi

Sosyal medyadan paylaştığı reklamlarla para kazanan gelin adayı Hanife'nin gözünün altındaki morluk dayak mı yedi dedikodularını da beraberinde getirdi

26 Ekim 2017 Perşembe 11:57
Gelin adayı Hanife dayak mı yedi
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İZDİVAÇ programında koca ararken şöhreti yakalayan gelin adayı Hanife Gürdal'ın son paylaşımında gözünün altındaki kızarıklık "dayak mı yedi?" sorularını akıllara getirdi.

BÜYÜK PARALAR KAZANIYOR

Şu sıralar sosyal medya hesabından paylaştığı reklamlarla büyük paralar kazanan gelin adayı Hanife'nin son paylaşımında gözünün altındaki morluk dikkat çekti.

SEVGİLİSİYLE SARMAŞ DOLAŞ FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞTI

Son olarak sosyal medya hesabından sevgilisiyle paylaştığı sarmaş dolaş fotoğraflarla adından söz ettiren Hanife, yüzündeki morluğu makyajla kapatmaya çalışsa da başarılı olamadı.

TAKİPÇİLERİNE CEVAP VERMEDİ

Müzmin gelin adayı, takipçilerinin "yüzüne ne oldu?" şeklindeki ısrarlı sorularına cevap vermedi.

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Anahtar Kelimeler:
Gelin Adayı Hanife
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