Gelin adayı Hanife dayak mı yedi

Müzmin gelin adayı, takipçilerinin "yüzüne ne oldu?" şeklindeki ısrarlı sorularına cevap vermedi.

Son olarak sosyal medya hesabından sevgilisiyle paylaştığı sarmaş dolaş fotoğraflarla adından söz ettiren Hanife, yüzündeki morluğu makyajla kapatmaya çalışsa da başarılı olamadı.

İZDİVAÇ programında koca ararken şöhreti yakalayan gelin adayı Hanife Gürdal'ın son paylaşımında gözünün altındaki kızarıklık "dayak mı yedi?" sorularını akıllara getirdi.

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