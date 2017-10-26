Gelin adayı Hanife dayak mı yedi

İZDİVAÇ programında koca ararken şöhreti yakalayan gelin adayı Hanife Gürdal'ın son paylaşımında gözünün altındaki kızarıklık "dayak mı yedi?" sorularını akıllara getirdi.
BÜYÜK PARALAR KAZANIYOR
Şu sıralar sosyal medya hesabından paylaştığı reklamlarla büyük paralar kazanan gelin adayı Hanife'nin son paylaşımında gözünün altındaki morluk dikkat çekti.
SEVGİLİSİYLE SARMAŞ DOLAŞ FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞTI
Son olarak sosyal medya hesabından sevgilisiyle paylaştığı sarmaş dolaş fotoğraflarla adından söz ettiren Hanife, yüzündeki morluğu makyajla kapatmaya çalışsa da başarılı olamadı.
TAKİPÇİLERİNE CEVAP VERMEDİ
Müzmin gelin adayı, takipçilerinin "yüzüne ne oldu?" şeklindeki ısrarlı sorularına cevap vermedi.
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