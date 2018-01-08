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8 Ocak Günlük Burç Yorumu

"Gel barışalım" diyen Ahmet Hakan'a Şeyma Subaşı'ndan videolu cevap

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz yıl sert bir tartışmaya giriştiği Ahmet Hakan'ın "Gel barışalım" çağrısına olumlu cevap verdi

"Gel barışalım" diyen Ahmet Hakan'a Şeyma Subaşı'ndan videolu cevap

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz yıl sert bir tartışmaya giriştiği Ahmet Hakan'ın "Gel barışalım" çağrısına olumlu cevap verdi

08 Ocak 2018 Pazartesi 13:40
"Gel barışalım" diyen Ahmet Hakan'a Şeyma Subaşı'ndan videolu cevap
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ŞEYMA Subaşı'nın verdiği bir röportaj sonrasında Ahmet Hakan, Subaşı'nın cümlelerini Tİ'ye almış ve ikili arasında bir kavga patlak vermişti.

"GEL BARIŞALIM ŞEYMA"

Geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı "Barışmak istiyorum" başlıklı yazıda "İdeoloji tartışması yapmadık. Felsefi bir ihtilafa düşmedik. Siyasi tartışmaya bile girmedik. Bu kavga ne diye? Gel barışalım Şeyma!" başlıklı yazıda Şeyma Subaşı'na zeytin dalı uzatan Ahmet Hakan'a yanıt geldi.

ŞEYMA SUBAŞI KARŞILIKSIZ BIRAKMADI

Çektiği videoya Ahmet Hakan'ı etiketleyen Subaşı, "Ahmet beyciğim merhaba, Tulum'dayım, Buradan size selamlar gönderiyorum" diyerek aralarındaki kavgaya son noktayı koydu.

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Anahtar Kelimeler:
Şeyma SubaşıAhmet Hakan
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