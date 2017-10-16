Geçtiğimiz yıl evlenen Nez, ünlü şarkıcının eski eşiyle sobelendi

BOŞANMA aşamasında olan şarkıcı Nez, meslektaşı İrem Derici'nin eski eşi, radyocu Rıza Esendemir ile önceki akşam Arnavutköy'de bir mekan çıkışı görüntülendi.

"BİZ ÇOK ESKİ ARKADAŞIZ"

Birlikte aynı taksiye binen ikilinin telaşlı halleri dikkat çekti. Nez, fotoğraflarını çeken muhabirleri şu sözlerle uyardı: "Rıza Bey ile çok güzel bir program yaptık. Onu kutladık, altında sakın başka bir şey aramayın. Biz çok eski arkadaşız."

ADRIANA'YA MEYDAN OKUMUŞTU

Öte yandan güzel şarkıcı hafta sonu verdiği bir röportajda "Kendinizi seksi buluyor musunuz?" sorusuna, "Tabii. Beni alın Adriana Lima'nın yanına koyun, ondan daha fazla kafaları çevirtirim" cevabını vermişti.

İkili böyle görüntülendi;