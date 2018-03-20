Gecelik ve terlikle kaçan kedicik, ne var ne yok anlattı

MURAT Dalkılıç, 2015'de nikah masasına oturduğu oyuncu Merve Boluğur'dan geçtiğimiz yıl eylül ayında boşanmıştı. Dalkılıç, 3 aylık yalnızlığın ardından Hande Erçel ile aşk yaşamaya başladı.
KURAL BOZDULAR
Bugüne dek, kameralara ilişkileriyle ilgili tek kelime etmeyen ve herhangi bir sosyal medya paylaşımında bulunmayan çift kural bozdu.
"BENİM ESRARENGİZ ERKEKLERİM"
Hande Erçel, sevgilisinin fotoğrafını Instory'de "Benim esrarengiz erkeklerim" notu ile paylaştı.
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