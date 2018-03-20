Gecelik ve terlikle kaçan kedicik, ne var ne yok anlattı

Hande Erçel, sevgilisinin fotoğrafını Instory'de "Benim esrarengiz erkeklerim" notu ile paylaştı.

Bugüne dek, kameralara ilişkileriyle ilgili tek kelime etmeyen ve herhangi bir sosyal medya paylaşımında bulunmayan çift kural bozdu.

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