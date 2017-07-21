Gecelerin adamı

İLK olarak Bebek'teki Lucca adlı mekanda arkadaşlarıyla yemek yiyen Hakan Sabancı, gecenin ilerleyen saatlerinde Asmalımescit’teki Klein Garden adlı kulübe geçti.Mekanda genç kızların göz hapsine aldığı Sabancı, tek başına mekandan ayrıldı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.