Gece yarısı uyanan ünlü oyuncu, yaşadığı korku dolu anları anlattı

SON olarak TRT'nin Ege'nin Hamsisi dizisinde rol alan oyuncu İclal Aydın gece yarısı evine giren hırsız şokuyla sarsıldı. Urla'da yaşayan İclal Aydın, görüntü yönetmeni eşi Efe Kubilay İstanbul'da olduğu için kızı Lal Başbuğ ile evde olduğunu belirterek, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"BEHLÜL FERYAT FİGAN BAĞIRIYORDU"

"Biz uyurken evimize giren hırsızlar maddi şeylerden çok huzurumuzu çaldılar. Yaprak kıpırdasa havlayan köpeğimiz Marlon'u ilaçlı mama verip, gözlerine sprey sıkarak etkisiz hale getirmişler. Kedimiz Behlül feryat figan kapımızı tırmalayarak bağırıp çağırırken aslında bizi uyandırmaya çalışıyormuş. Sabahın erken saatinde, uyku sersemi 'mutfak kapısını açık unuttum herhalde' dedim önce.

"JANDARMA DAKİKALAR İÇİNDE GELDİ"

Sonra kapının önüne atılmış cüzdan falan filan derken durumu anladım. Sabah 06.41'de idrak ettiğim durumun sonunda aradığım Urla Jandarma Komutanlığı ekipleri dakikalar içinde evimizdeydi. Komşularımız, Urla'daki dostlarımız bütün gün bizimle birlikteydiler.

"ZARİF HIRSIZLARMIŞ"

Evine yüzüne çorap geçirmiş 2 kişinin girdiğini belirten İclal Aydın, "Duymadık Demeyin" aracılığıyla özellikle tatil yöresinde yaşayanları uyardı ve "Herkes özellikle panjurlarına ve alarm sistemine çok dikkat etsin. Çantam aşağı kattaydı. Onun içinden bir şeyler ve bir de ehliyetimi almışlar. Sonra hiçbir şeye dokunmadan kapıları açık bırakıp gitmişler. Muhtemelen kimliği görünce kim olduğumu görüp çıktılar. Zarif hırsızlarmış. Bilgisayarımı, laptop'ımı filan almamış. Cüzdanı da kapının yanına atmışlar. Yukarı çıkmamış olmaları, köpeği zehirlememiş olmalarına çok mutluyum"