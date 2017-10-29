Gaye Coşkun ve İbrahim Aygen evlendi

KANAL A TV Genel Yayın Yönetmeni ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkan Yardımcısı Gaye Coşkun, Ukrayna pazarının lider turizm firmalarından Joinup Tour Belek-Side Sorumlusu olan turizmci İbrahim Aygen ile hayatını birleştirdi. Alanya'nın yeni turizm yatırımlarından Türkler'deki Haydarpasha Palace Hotel'deki nikah töreninde çiftin yakın dost ve akrabaları ile çok sayıda davetli hazır bulundu. Nikah töreninde Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim ile yönetim kurulu tam kadro olarak katıldı. Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp'in kıydığı nikahta ömür boyu sürecek mutlulukları için 'Evet' diyen Gaye Coşkun ve İbrahim Aygen, konuklar tarafından uzun süre alkışlandı.

MÜKEMMEL ATMOSFER

Gaye Coşkun ve İbrahim Aygen'in nikah törenlerinin hemen ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı yaşandı. Davetliler, bu yıl 94. yılını girdiğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıldönümünü, ellerindeki Türk bayraklarını sallayıp 10. Yıl Marşı'nı hep bir ağızdan söyleyerek kutladılar. O anlarda ortaya çıkan muhteşem atmosfer davetliler tarafından anı olarak saklanmak üzere dakikalarca kayda alındı.

FARKINDALIK YARATTILAR

Renkli kokteylde davetlilere bir de sürpriz vardı. Gaye Coşkun ve İbrahim Aygen, nikahın ardından şeker bekleyen davetlilere çam fidanı dağıtarak farkındalık yarattı. Çiftin bu davranışı davetliler tarafından büyük bir beğeni ile karşılandı. TGF Başkan Vekili ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim, sosyal medya hesabından attığı "Gaye ve İbrahim, farkındalık yarattığınız için sizi ayrıca kutlarım. Hem 29 Ekim için bayraklar, marşlar ve hem de nikah şekeri yerine fidan için" tviti ile kutladı.