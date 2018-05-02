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Game of Thrones’dan daha iyisini yaptık

Osmanlı İmparatorluğu’nun dünyayı titreten ordusunun fedaileri “Deliler” filmi olarak beyazperdeye taşınıyor. Filmin hem başrolü hem de yapımcısı Cem Uçan, “8 yıldır bu iş için çalışıyorum. Game of Thrones’dan daha iyi bir iş ortaya çıkardık” dedi.

Game of Thrones’dan daha iyisini yaptık

Osmanlı İmparatorluğu’nun dünyayı titreten ordusunun fedaileri “Deliler” filmi olarak beyazperdeye taşınıyor. Filmin hem başrolü hem de yapımcısı Cem Uçan, “8 yıldır bu iş için çalışıyorum. Game of Thrones’dan daha iyi bir iş ortaya çıkardık” dedi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 07:52
Game of Thrones’dan daha iyisini yaptık
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OSMANLI İmparatorluğu’nun dünyayı titreten ordusunun fedaileri olarak anılan “Deliler” göz kamaştırıcı bir hikaye ile beyazperdeye taşınıyor. Cem Uçan’ın 8 yıldır üzerinde çalıştığı, son 2 yıldır prodüksiyon hazırlıkları gerçekleşen “Deliler”, Osman Kaya yönetmenliğinde dünya çapında bir proje olarak hayata geçirildi. Film ekibi, Aksaray’da adeta 14. yüzyılın yeniden inşa edildiği setinde filmlerini anlattı. Filmin hem yapımcılığını hem de başrollerinden birini üstlenen Cem Uçan “Deliler Ocağı, Osmanlı’nın en cesur süvarileri. Dünyada taklidi yapılan ilk askeri birlik. 7 haftadır çekimdeyiz. Görsel anlamda bir şov ve müthiş bir hikaye izleyecek seyirci. Ülkemizde bir algı var, ‘İnsanlar Game of Thrones, Vikings’i yapıyorlar. Biz de yapabiliriz ama yapamıyoruz’ diye, aslında biz onlardan daha iyisini yapabiliriz. Filmi izlediklerinde de anlayacaklar. Filmde Kazıklı Voyvoda Vlad Tepeş’i Erkan Petekkaya oynuyor, Fatih Sultan Mehmed’i de Rüzgar Aksoy oynuyor” dedi. Filmin Avrupa’da da vizyona gireceğini söyleyen Uçan “Game of Thrones kostüm kumaşlarını Denizli’de ürettiriyor. Biz de aynı fabrika ile çalıştık” dedi. 

Bu film için Amerika’dan geldi
Proje için, yaşadığı Amerika’dan Türkiye’ye gelen Demet Tuncer, “Daha önce filmi yapılmamış ve çok ilginç bir hikaye. Ben bir Çingene’yi canlandırıyorum. Feminen ama aynı zamanda maskülen de olan Roza’yı oynuyorum” dedi. Nur Fettahoğlu ise “Çok heyecanlıyım. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. 10 günde acayip bir savaş sahnesi çektek. Ben Alaca adında Hıristiyan bir kızı canlandırıyorum. Deliler de beni zor bir durumdan kurtarıyor” dedi.

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