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Game of Thrones'ta şoke eden ayrılık! Başrol veda edecek...

Game of Thrones'un sevilen karakteri Khaleesi'yi canlandıran Emilia Clarke ise dizinin 2018'de yapılması planlanan son sezonunun ardından sonra çekilebilecek serilerde yer almayacağını söyledi

Game of Thrones'ta şoke eden ayrılık! Başrol veda edecek...

Game of Thrones'un sevilen karakteri Khaleesi'yi canlandıran Emilia Clarke ise dizinin 2018'de yapılması planlanan son sezonunun ardından sonra çekilebilecek serilerde yer almayacağını söyledi

12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:03
Game of Thrones'ta şoke eden ayrılık! Başrol veda edecek...
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GAME of Thrones dizisinde Khaleesi karakterini canlandıran 30 yaşındaki aktris Emilia Clarke, Rolling Stone dergisine verdiği bir röportajda sevilen karakterin son sezonunun ardından (8.sezon) yeni çekilecek serilerde olmayabileceğini söyledi. 
Clarke röportajda "Ön tanıtımlar ve devam filmleri olacağından şüphem yok. Kim bilir daha neler olabilir. Ama ben bir sezon daha yapacağım. Ve sonra bitecek" dedi.
'BİR YETİŞKİN OLARAK BENİ EN FAZLA DEĞİŞTİREN ŞEY'
Clarke röportajında ayrıca dizi sona erdiğinde kendi kişiliğinde bir 'silkinme' yaşayacağını söyledi.
Londra doğumlu oyuncu "Bunu düşünmek beni duygusallaştırıyor. (Rolüm) Bir yetişkin olarak beni en fazla değiştiren şey. Bu benim başlangıcım, gelişmem ve bitirişim" ifadelerini kullandı.
GAME OF THRONES 17 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR
Clarke rolü 23 yaşında oyunculuk okulundan mezun olduğunda almıştı. Ünlü oyuncu Khaleesi rolüyle Emmy, Screen Actor Guild ve Critics Choice ödüllerine de aday olmuştu. 
Sevenleri oyuncuyu 2018'de vizyona girecek olan ve Han Solo karakterine odaklanacak adı açıklanmayan Star Wars devam filminde de izleme şansı bulacak.
Game of Thrones'un 7. sezonu 17 Temmuz'da gösterilmeye başlanacak. Final sezonu olan 8. sezon ise 2018'de gösterilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Game Of ThronesClarkeKhaalesi
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