Galada skandal! Salonda tanıştığı kadınla filmin sonuna kadar sevişti

'KAYBEDENLER Kulübü'nün ikinci filmi 'Yolda' vizyona girdi. Filmin galası iki gün önce akşam Kadıköy'deki Rexx Sineması'nda yapıldı.

FİLM EKİBİ TAM KADRO KATILDI

Mehmet Ada Öztekin'in yönettiği, Nejat İşler, Yiğit Özşener, Hande Doğandemir ve Merve Çağıran'ın rol aldığı 'Kaybedenler Kulübü Yolda'nın galasına film ekibi tam kadro katıldı. Filmi izlemeye gelenler arasında ünlü isimler de vardı.

NEJAT İŞLER SARHOŞ GELMİŞTİ

Gösterim öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan filmin oyuncularından Nejat İşler ve Yiğit Özşener'in alkollü halleri dikkat çekmişti. Röportaj sırasında sorulan soruları yanıtlayamayan Nejat İşler'in söylemek istediklerini kimse anlayamamıştı.

GÖSTERİMİN SONUNA KADAR ÖPÜŞMÜŞLER

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, galadaki skandalları ile gündeme gelen filmle ilgili çok konuşulacak bir detayı daha köşesine taşıdı. Filmin oyuncularından Kerem Fırtına'nın gala sırasında tanıştığı bir kadınla film gösteriminin sonuna kadar öpüştüğünü belirten Semercioğlu, "Zaman zaman o kadar yüksek ses çıkarmışlar ki galadaki herkes dönüp dönüp orada ne oluyor diye oyuncuya ve yanındaki kadına bakmış. Hatta hemen arka sıradaki bir kadın rahatsız olup ön tarafa geçmiş. Film gösterimi sonuna kadar sürmüş salondaki bu yüksek sesli fırtına... Film bitince de Kerem Fırtına ayağa kalkıp alkışlamış, hiçbir şey olmamış gibi de salondan çıkmış" ifadelerini kullandı.

İşte Semercioğlu'nun yazısındaki ilgili kısım;

"Kaybedenler Kulübü Yolda" filminin galasına Yiğit Özşener, Nejat İşler ve Rıza Kocaoğlu'nun zil zurna sarhoş gelmesini "yaptığınız işe saygınız olsun" diyerek eleştirmiştim.

Onur Baştürk ve bazı arkadaşlar 'filmin konseptine uygun olmuş' diyerek bana katılmadıklarını açıkladı.

'Filmin konseptine uygun' ne demek arkadaşlar, filmde kafalar bi' dünya diye galada da mı öyle olmak lazım?

Galadaki tek olay bu değilmiş ama...

Film gösterimi sırasında bir büyük skandala da oyuncu Kerem Fırtına imza atmış.

O da alkollü müydü bilinmiyor ama film gösterimi başlamadan bir arkadaşlarının yanındaki kadının ayağına basmış yanlışlıkla.

Özür diledikten sonra da yanına oturmuş.

Ne olduysa da ondan sonra olmuş zaten...

Bu tanışma, film gösterimi sırasında hızlı bir arkadaşlığa dönüşmüş, öpüşmeye başlamışlar salonun ortasında.

Daha da ötesi var.

Zaman zaman o kadar yüksek ses çıkarmışlar ki galadaki herkes dönüp dönüp orada ne oluyor diye oyuncuya ve yanındaki kadına bakmış.

Hatta hemen arka sıradaki bir kadın rahatsız olup ön tarafa geçmiş.

Film gösterimi sonuna kadar sürmüş salondaki bu yüksek sesli fırtına...

Film bitince de Kerem Fırtına ayağa kalkıp alkışlamış, hiçbir şey olmamış gibi de salondan çıkmış.

Şimdi buna da "filmin konseptine uymuş" diyenler çıkar mı bilemem.

Ama bir galaya gidip, salonda millet rahatsız edecek şekilde 'oynaşmak' neyin kafasıdır arkadaşlar?

Kiminin alkolden dili dönmüyor, kimi salonda 'sevişiyor'...

Gerçekten çok 'konsept' bir gala olmuş!