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Galada Eser'e büyük şok! 3 Adam efsanesi bitti

Eser Yenenler, 'Yol Arkadaşım' filminin galasında 3 Adam'ın dağıldığı iddialarını yalanlasa da İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'la aynı kareye girmemesi dikkat çekti

Galada Eser'e büyük şok! 3 Adam efsanesi bitti

Eser Yenenler, 'Yol Arkadaşım' filminin galasında 3 Adam'ın dağıldığı iddialarını yalanlasa da İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'la aynı kareye girmemesi dikkat çekti

26 Ekim 2017 Perşembe 10:58
Galada Eser'e büyük şok! 3 Adam efsanesi bitti
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İBRAHİM Büyükak ve Oğuzhan Koç'un mizah dolu yol arkadaşlığını konu alan 'Yol Arkadaşım' filmi için önceki akşam Kanyon AVM'de gala yapıldı.  Eser Yenenler, '3 Adam' iddialarına son noktayı koydu.

"OĞUZHAN'I DAHA UYGUN GÖRDÜK"

'Yol Arkadaşım' filminin galasına katılan  Eser Yenenler, iki yakın arkadaşının yaptığı film için, "Bizde film işlerine İbrahim bakar, İbo bir film yazdı. Kim uygun olur diye düşündük Oğuzhan'ı daha uygun gördük ve onda karar kıldık. Sonra İbrahim 'Bir sahne var, tam senlik' dedi. Bende vazifemi yapıp oynadım" dedi.
"BİZİM ARAMIZI BOZMAK İSTİYORLAR"

'3 Adam dağıldı' şeklindeki iddialara yanıt veren Yenenler, "Bizim aramızı bozmak istiyorlar. '3 Adam'ı ayırmak istiyorlar ama maalesef aramız çok iyi" şeklinde konuştu.
AYNI KAREYE GİRMEDİLER

Eser Yenenler'in "Aramız çok iyi" demesine rağmen İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'la aynı kareye girmemesi dikkat çekti.

Galadan bir görüntü... Burada da Eser'in olmaması dikkat çekiyor;

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Eser YenenlerMagazin
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