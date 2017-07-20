Furkan Kızılay'ın yeni sevgilisi bu defa yüzünü gizleyemedi

'ÇOCUKLAR Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Havuç' karakteriyle ünlenen ve çekimleri yeniden başlayan dizide rol almayacağı açıklanan Furkan Kızılay, önceki akşam Yeniköy'deki bir mekandaydı. Sevgilisiyle net görüntülenmekten bu sefer kaçamadı.

KUMRAL GÜZELLE YİNE BEBEK'TE TAKILDI

Geçtiğimiz hafta Bebek'te araç içerisinde görüntülendiği kumral güzel ve bir erkek arkadaşıyla birlikte sohbet eden Furkan Kızılay, gazetecilerin kendisini görüntülemesini istemedi. Genç oyuncunun, "Bebek'te kumral güzelle yakalandığı" haberlerine tepkili olduğu için tekrar objektiflere poz vermek istemediği öğrenildi.