Furkan Kızılay'ın sürpriz projesi

ALIŞVERİŞ turunda objektiflere yansıyan Furkan Kızılay, rol aldığı 'Aslan Ailem' dizisinin başarılı şekilde devam ettiğini belirterek, "Dizi sezon finali yapınca, Youtube üzerinden arabalarla ilgili ilginç bir programa imza atacağım" dedi.

Başarılı oyuncu, proje hakkında daha fazla detaylı bilgi vermezken, interaktif projeler yapmaya devam edeceğini dile getirdi. Açıklamalarından sonra alışveriş turuna kaldığı yerden devam eden Furkan Kızılay, bir süre sonra bir mekanda yemek molası vererek uzun süre keyifli vakit geçirdi.

