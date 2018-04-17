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Furkan Kızılay'ın sürpriz projesi

'Aslan Ailem' dizisinin başarılı oyuncusu Furkan Kızılay, geçtiğimiz gün bir arkadaşıyla birlikte Vadistanbul AVM'de yeni sezon alışverişi yaparken görüntülendi.

Furkan Kızılay'ın sürpriz projesi

'Aslan Ailem' dizisinin başarılı oyuncusu Furkan Kızılay, geçtiğimiz gün bir arkadaşıyla birlikte Vadistanbul AVM'de yeni sezon alışverişi yaparken görüntülendi.

17 Nisan 2018 Salı 09:24
Furkan Kızılay'ın sürpriz projesi
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ALIŞVERİŞ turunda objektiflere yansıyan Furkan Kızılay, rol aldığı 'Aslan Ailem' dizisinin başarılı şekilde devam ettiğini belirterek, "Dizi sezon finali yapınca, Youtube üzerinden arabalarla ilgili ilginç bir programa imza atacağım" dedi.

Başarılı oyuncu, proje hakkında daha fazla detaylı bilgi vermezken, interaktif projeler yapmaya devam edeceğini dile getirdi. Açıklamalarından sonra alışveriş turuna kaldığı yerden devam eden Furkan Kızılay, bir süre sonra bir mekanda yemek molası vererek uzun süre keyifli vakit geçirdi.
 

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Aslan Ailem Dizisinin Başarılı OyuncusuFurkan Kızılay
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