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Fuhuştan yakayı ele veren damat adayını çıldırttılar

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan damat adayı Birkan Key, kendisi hakkında olumsuz yorum yapanlara tehditkar sözlerle cevap verdi

Fuhuştan yakayı ele veren damat adayını çıldırttılar

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan damat adayı Birkan Key, kendisi hakkında olumsuz yorum yapanlara tehditkar sözlerle cevap verdi

25 Ekim 2017 Çarşamba 11:52
Fuhuştan yakayı ele veren damat adayını çıldırttılar
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ADANA'DA düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan damat adayı Birkan Key, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"BENİ KİMSE LEKELEYEMEZ"

Sosyal medya hesabından bir diziye ait kesiti paylaşan Birkan Key, "Ben Anadolu çocuğuyum. Hiçbir zaman da şüphem olmadı, olmayacakta. Beni kimse lekeleyemez, lekeyemiyecek de... Zamanı gelince konuşma sırası bana gelecek" dedi.

"BAKALIM KARŞINIZA ÇIKTIĞIMDA..."

Programlarda arkasından konuşanlara ve adamlığına laf söyleyenlere cevap vereceğini belirten damat adayı, "Öyle programlarda adamlığıma laf söyleyip, dedikodu yapan erkekler bakalım karşınıza çıktığımda bu sefer konuşacaklarınızı çok merak ediyorum. Susuyorsam şimdi asaletimdendir" şeklinde konuştu.

İşte Birkan Key'in o paylaşımı; 

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Anahtar Kelimeler:
Birkan Key
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