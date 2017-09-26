Fuhuştan yakalanan damat adayından pes dedirten hareket

GEÇTİĞİMİZ günlerde Adana'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan damat adayı Birkan Key, sosyal medya hesabından satın aldığı lüks otomobiliyle fotoğraf paylaştı.

PES DEDİRTEN HAREKET

Gözaltındayken "İyiliğim suistimal edildi. Serbest kaldığımda her şeyi anlatacağım" diyen damat adayı, henüz dişe dokunur bir açıklama yapmazken sosyal medyadan yeni oyuncağıyla fotoğrafını paylaştı.

"ADAĞIMI KESECEĞİM"

Birkan Key'in "Çok şükür arabamla da geziyorum inşallah adağımı da kesicem" notuyla paylaştığı fotoğrafını yoruma kapatması da dikkat çekti.

İşte damat adayının o paylaşımı;