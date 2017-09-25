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Fuhuştan yakalanan damat adayından Naz'a çok ağır yanıt

Fuhuştan yakalandıktan sonra "İyi niyetimi kullandılar" şeklindeki sözleriyle alay eden gelin adayı Naz'a cevap veren Birkan Key, "Küçük beyinli" ifadesini kullandı

Fuhuştan yakalanan damat adayından Naz'a çok ağır yanıt

Fuhuştan yakalandıktan sonra "İyi niyetimi kullandılar" şeklindeki sözleriyle alay eden gelin adayı Naz'a cevap veren Birkan Key, "Küçük beyinli" ifadesini kullandı

25 Eylül 2017 Pazartesi 17:35
Fuhuştan yakalanan damat adayından Naz'a çok ağır yanıt
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ADANA'DA düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alındıktan sonra serbest kalan damat adayı Birkan Key, günler sonra suskunluğunu bozdu.

"İYİ NİYETİN SUİSTİMALİ SÖZ KONUSUDUR"

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak hakkındaki suçlamalara cevap veren damat adayı, "Günlerdir rahatsızlığımdan dolayı açıklama yapamadım. Videoda da söylediğim gibi benim çıkan haberlerle asla bir ilgim yoktur. Olsaydı zaten şu an olduğum yer dışarısı olmazdı. Hakkımda yapılan haberlerin hiç bir şekilde doğruluğu yoktur. İfademde de söylediğim gibi iyi niyetin suistimali söz konusudur" dedi.

GELİN ADAYI NAZ'A CEVAP

Kendisiyle aynı dönemde programda boy gösteren gelin adayı Naz'ın "Tüh çocuğun iyi niyetini anlayamamışız" şeklindeki sözlerine de yanıt veren Key, "Küçük beyinlerince bana laf söylemeye çalışanlara gelince de sizler anca benim üzerimden bu şekilde prim yapabilirsiniz devam edin" ifadelerini kullandı.

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Naz
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