Fuhuştan yakalanan damat adayı, yeni aşkını herkese ilan etti

STAR TV ekranlarında Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programında eş arayan damat adayı Birkan Key, programın bitmesinin ardından Adana'daki fuhuş operasyonunda gözaltına alınmıştı.
OLAYLARIN ARDINDAN SEVGİLİ YAPTI
Olayların ardından hakkında tutuksuz yargılanma kararı çıkan Birkan Key, önce "Suçsuzum" dediği bir videoyu paylaştı, daha sonra da sevgilisiyle fotoğrafını koydu. Birkan, fotoğrafın altına "Yarim seni çok seviyorum." notunu düştü. Birkan'ın fotoğrafı yorumlara kapatması da dikkatlerden kaçmadı.
İşte Birkan Key ve sevgilisi:
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