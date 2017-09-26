Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102886
ALTIN
148.388
DOLAR
3.5402
STERLİN
4.7506
EURO
4.1742
Şeker hastalarında ameliyat cinsel performansı artırıyor!
Şeker hastalarında ameliyat cinsel performansı...
Böyle giyinenlere kötü haber!
Böyle giyinenlere kötü haber!
Potasyum neden gerekli?
Potasyum neden gerekli?
banner468

Fuhuştan gözaltına alınan Birkan Key, lüks arabasını paylaştı

İzdivaç programında şöhreti yakalayan ve kısa süre önce fuhuş operasyonunda gözaltına alınan damat adayı Birkan Key, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla 'yok artık, bu kadar da olmaz' dedirtti

Fuhuştan gözaltına alınan Birkan Key, lüks arabasını paylaştı

İzdivaç programında şöhreti yakalayan ve kısa süre önce fuhuş operasyonunda gözaltına alınan damat adayı Birkan Key, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla 'yok artık, bu kadar da olmaz' dedirtti

26 Eylül 2017 Salı 14:12
Fuhuştan gözaltına alınan Birkan Key, lüks arabasını paylaştı
banner404

ADANA'DA düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan damat adayı Birkan Key, sosyal medya hesabından satın aldığı lüks otomobiliyle fotoğraf paylaştı. Gözaltındayken “İyiliğim suistimal edildi. Serbest kaldığımda her şeyi anlatacağım” diyen damat adayı, henüz dişe dokunur bir açıklama yapmazken sosyal medyadan yeni oyuncağıyla fotoğrafını paylaştı.

“ADAĞIMI KESECEĞİM”

Birkan Key’in “Çok şükür arabamla da geziyorum inşallah adağımı da keseceğim” notuyla paylaştığı fotoğrafını yoruma kapatması da dikkat çekti.

damat-adayi-ic

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Birkan Key
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kutsi'yi kucağında çocuğuyla terk ettiği eşinin ahı tuttu
Kutsi'yi kucağında çocuğuyla terk ettiği eşinin ahı tuttu
Mali, önce Gülben'e gönderme yaptı, sonra medyaya patladı
Mali, önce Gülben'e gönderme yaptı, sonra medyaya patladı
Fuhuştan gözaltına alınan Birkan'dan şok hareket!
Fuhuştan gözaltına alınan Birkan'dan şok hareket!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim