Fuat Saka Alanya'ya geliyor

TÜRK şarkıcı, aranjör ve aynı zamanda gitarist olan Fuat Saka, konser vermek için Alanya'ya gelecek. 27 Ekim Cumartesi akşamı Alanyalı hayranlarıyla buluşacak olan sanatçının konseri Eski Begonvil Pool&Beach'te yapılacak. Atatürk Caddesi üzerinde, Coco's Beach olarak hizmet vermeye devam eden mekan, konser için hazırlıklara büyük bir özenle devam ederken, sanatçının hayranları biletlerin satışa sunulup, sunulmadığını sormaya başladı. Oldukça yoğun bir ilgiyle karşılaşacak gibi görünen Fuat Saka'nın konser biletleri 0553 010 28 94 ve 0535 611 61 72 numaralardan ulaşılarak temin edilebilecek.