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Frikik için pusuya yatan muhabiri eli boş gönderdi

İngiliz ITV kanalının yıldızlarını buluşturan galada cesur kıyafetiyle boy gösteren Güzel model Kimberley Garner, taksiye bindiği esnada frikik vermesini bekleyen muhabiri hayal kırıklığına uğrattı

Frikik için pusuya yatan muhabiri eli boş gönderdi

İngiliz ITV kanalının yıldızlarını buluşturan galada cesur kıyafetiyle boy gösteren Güzel model Kimberley Garner, taksiye bindiği esnada frikik vermesini bekleyen muhabiri hayal kırıklığına uğrattı

11 Kasım 2017 Cumartesi 11:07
Frikik için pusuya yatan muhabiri eli boş gönderdi
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GÜZEL model ve tasarımcı Kimberley Garner, önceki akşam İngiliz ITV yıldızlarını buluşturan galada giydiği cesur kıyafetle tüm bakışları üzerinde topladı.

ÇIKIŞTA OBJEKTİFLERE POZ VERDİ

Mekandan çıkışta gazetecilerin objektiflerine gülümseyen Garner, daha sonra taksiye doğru yöneldi ve arka koltuğa geçip oturdu.

FRİKİK BEKLEYEN MUHABİR UMDUĞUNU BULAMADI

Güzel modeli bir an olsun yalnız bırakmayan ve peşinden giden muhabir, Garner'in taksiye bindiği an frikik vermesini bekledi ancak umduğunu bulamadı.

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