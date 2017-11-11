Frikik için pusuya yatan muhabiri eli boş gönderdi

Güzel modeli bir an olsun yalnız bırakmayan ve peşinden giden muhabir, Garner'in taksiye bindiği an frikik vermesini bekledi ancak umduğunu bulamadı.

Mekandan çıkışta gazetecilerin objektiflerine gülümseyen Garner, daha sonra taksiye doğru yöneldi ve arka koltuğa geçip oturdu.

GÜZEL model ve tasarımcı Kimberley Garner, önceki akşam İngiliz ITV yıldızlarını buluşturan galada giydiği cesur kıyafetle tüm bakışları üzerinde topladı.

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