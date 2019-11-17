Fransa’dan aldığı cep telefonu pahalıya patladı
Okan Bayülgen Fransa'dan cep telefonu aldı, büyük tuşlu telefon Bayülgen'i Türkiye'de şok etti
MAGAZİN 17.11.2019, 16:44
OKAN Bayülgen Fransa'dan cep telefonu aldı. Arkadaşlarına “Bu telefon yaşlılar için” diyerek gösterdiği büyük tuşlu telefona 30 euro (190 lira) ödeyen ünlü şovmen, IMEI kayıt ücretini öğrendiğinde ise küçük çaplı bir şok yaşadı. Bayülgen’in yurtdışından aldığı telefonu Türkiye’de kullanabilmesi için 1500 lira vergi ve kayıt ücreti ödemesi gerekiyor.
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