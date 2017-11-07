Fotoğrafındaki 'ince' detay ünlü oyuncuyu rezil etti

OYUNCU Burcu Kıratlı'nın yaptığı paylaşım günler sonra olay oldu. Bel bölgesine hafif photoshop uygulayan Kıratlı'nın bu hareketi dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı.
"GÜZELLİĞİNİZ MENTEŞELERİ YAMULTMUŞ"
Ünlü oyuncunun paylaşımının altına 'Güzelliğiniz menteşeleri yamultmuş Burcu Hanım' esprileri yapıldı. Kıratlı'nın yapılan yorumlar karşısında sessiz kalması dikkat çekti.
İşte Burcu Kıratlı'nın o paylaşımı;
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