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Formatını değiştiren Seda Sayan, turnayı gözünden vurdu

Seda Sayan, kavga kıyametin eksik olmadığı eğlence programında istediği başarıyı sonunda yakaladı. Seda'nın programı reytinglerde coştukça coştu

Formatını değiştiren Seda Sayan, turnayı gözünden vurdu

Seda Sayan, kavga kıyametin eksik olmadığı eğlence programında istediği başarıyı sonunda yakaladı. Seda'nın programı reytinglerde coştukça coştu

11 Ocak 2018 Perşembe 14:50
Formatını değiştiren Seda Sayan, turnayı gözünden vurdu
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SEDA Sayan Show Tv'de yeni formatla magazin programı sunmaya başladı. Ünlüleri konuk eden ve magazin haberlerini yorumlayan Seda Sayan'a ilk gelen isim Gülben Ergen olmuştu. Gülben Ergen'in gelmesiyle başlayan tartışma reytinglere yaradı.

2 GÜNDÜR SEDA SAYAN KONUŞULUYOR

Önce evlilik programı yapan sonra format yasaklanınca kayıpları bulup cinayet çözen ve insanları barıştıran Seda Sayan reytinglerde istediği sonucu elde edemiyordu. Pazartesi gününden itibaren magazin programına başlayan Seda Sayan kavgalarıyla birlikte reytinglerde yükselişe geçti. Seda Sayan'ın 2.gün programına Demet Akalın ve Okan Kurt geldi. Demet Akalın için hazırlanan klipte ise İbrahim Kutluay'a yer verildi. Bunun üzerine Seda Sayan, Demet Akalın tarafından da takipten çıkarıldı.

TAKİPTEN ÇIKARILDI REYTİNGLERE YARADI

Üst üste takipten çıkarılan Seda Sayan'a reytingler yaradı. Bir önceki programında istediği sonuçları elde edemeyen Seda Sayan kavgalar sayesinde deyim yerindeyse yaşadı. Hem TOTAL hem AB sıralamasında ilk 30'a girmeye başaran Seda Sayan böylelikle istediği sonuçları elde etti.

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Gülben ErgenShow TVDemet AkalınSeda SayanMagazin
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