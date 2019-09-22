Flaş aşk itirafı! 'Aşka hazır değilim, bana çarpan geri teper'
'Mucize Doktor' dizisinin başrollerinden Onur Tuna oyunculuğuyla büyülediği gibi karakteriyle de büyük beğeni topluyor
TUNA, şöyle konuştu: "İşte sırf bu yüzden müziği geride bırakıyorum biliyor musun? İkisini aynı yere koyamıyorum. Çünkü bizde ikisini aynı yere koyduğun anda insanlar hemen “Oyunculuk mu müzisyenlik mi?” diyor. Bir insan hem oyuncu hem müzisyen olamıyor mu yani? Ben gitar çalıyorum, piyano çalıyorum. Zaten müzik bu işin doğasında var. Sanat ritim demektir. Ama maalesef algının şaşırtılacağını düşündüğüm için müziğimi hep geri planda bırakmak zorunda kalıyorum.
Aslında bu ikinci albümünüz…
Evet, birinci albümümden çok kişinin haberi yok. Klip çekmedim, sponsorum yok. Her şeyi kendi imkânlarımla yaptım; “Ya bence sen müziği bırak oyunculuğa devam et” yorumunu duymamak için. Bir emek vermiş üretmişsin ama çıkıp diyor ki, “Bence müziği bırak.” Niye ya? Müzik bırakılır mı Allah aşkına? Müziği bırakabilecek bir canlı var mı? Bir kuş müziği bırakabilir mi?
Aşk var mı?
Yok. Aşka şu anda çok hazır değilim. Bana çarpan geri teper. Onun ne zaman geleceğini ya da gelip gelmeyeceğini bilemeyiz ki... Şu an yalnızım.
Bugün oynanacak olan Gençlerbirliği - Alanyaspor maçının sonucu ne olur?
|İmsak
|05:19
|Güneş
|06:38
|Öğle
|12:55
|İkindi
|16:21
|Akşam
|19:01
|Yatsı
|20:16
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|12
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Denizlispor
|5
|8
|4. Çaykur Rizespor
|4
|8
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|5
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Göztepe
|5
|5
|12. Antalyaspor
|5
|5
|13. Ankaragücü
|5
|5
|14. Beşiktaş
|4
|4
|15. Kasımpaşa
|5
|4
|16. Başakşehir
|4
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Adana Demirspor
|5
|9
|3. Keçiörengücü
|5
|9
|4. Bursaspor
|5
|9
|5. Hatayspor
|4
|8
|6. Fatih Karagümrük
|4
|8
|7. Altay
|5
|8
|8. Akhisar Bld.Spor
|4
|7
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|4
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Bournemouth
|6
|10
|5. Tottenham
|6
|8
|6. M. United
|5
|8
|7. Burnley
|6
|8
|8. Sheffield United
|6
|8
|9. Chelsea
|5
|8
|10. Arsenal
|5
|8
|11. West Ham
|5
|8
|12. Southampton
|6
|7
|13. Crystal Palace
|5
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|5
|4
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|5
|10
|2. Sevilla
|4
|10
|3. Atletico Madrid
|5
|10
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Real Madrid
|4
|8
|6. Athletic Bilbao
|4
|8
|7. Barcelona
|5
|7
|8. Levante
|5
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Deportivo Alaves
|4
|5
|12. Real Betis
|5
|5
|13. Real Valladolid
|5
|5
|14. Celta de Vigo
|5
|5
|15. Valencia
|4
|4
|16. Mallorca
|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
|18. Getafe
|4
|3
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|4
|0