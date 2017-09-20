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Fizy, Tarkan işbirliğiyle kullanım oranını 3’e katladı

Megastar Tarkan’la yaptığı işbirliğiyle şarkıcının yeni albümünü tanıtan fizy’nin, dinlenen şarkı adetleri de geçen yıla oranla tam 3 kat arttı

Fizy, Tarkan işbirliğiyle kullanım oranını 3’e katladı

Megastar Tarkan’la yaptığı işbirliğiyle şarkıcının yeni albümünü tanıtan fizy’nin, dinlenen şarkı adetleri de geçen yıla oranla tam 3 kat arttı

20 Eylül 2017 Çarşamba 11:12
Fizy, Tarkan işbirliğiyle kullanım oranını 3’e katladı
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TÜRKİYE'NİN yerli dijital müzik platformlarından fizy, Megastar Tarkan ile yaptığı işbirliğiyle birçok yeniliğe de imza attığını duyurdu. Tarkan’ın son albümü 10’u sevenleriyle buluşturan fizy, en yeni özelliklerini de Tarkan’ın albüm ve konser çalışmalarıyla açıkladı. Yapılan açıklamada, şimdiye kadar toplamda 11.7 milyon kez indirilen fizy ile kullanıcılar müziğin tadını sonuna kadar çıkarırken, video seçeneği sayesinde, Megastar’ın yeni klibini de ilk kez izleme ayrıcalığı fizy kullanıcılarının oldu. fizy üzerinden dinlenen şarkı adedi geçen yıla oranla tam 3 katı artış gösterdi.

Konserleri ‘canlı’ izleme ayrıcalığı

fizy’nin canlı konser yayınları sayesinde, Tarkan’ın Harbiye’deki konserleri Türkiye’nin her yerindeki izleyiciye canlı ulaştı. Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, “Kullanıcılarımız, fizy markamız ile Megastar’ı çok yakıştırdı. fizy’nin en çok dinlenen sanatçısı Tarkan’ın şarkıları, kullanıcılar tarafından 37 milyondan fazla dinlendi. Tarkan’ın fizy’den yayınlanan canlı konserlerini toplamda 1.2 milyon kişi izledi. Tarkan’ın yeni albümünün yayınlanmasından itibaren 1 hafta içinde fizy’de indirilen Tarkan şarkıları 200 bin adedi geçti. Bu performansla Tarkan, fizy’de tüm zamanların en çok indirilen sanatçısı oldu. Dijital platformlarda ilk kez fizy’den yayınlanan Yolla video klibi ise kısa sürede 1.25 milyondan fazla izlendi. Bugüne kadar toplamda 11.7 milyon kez indirilen fizy, en popüler uygulamaların ilk sırasında yer aldı. Bu rakamlar doğru işbirlikleriyle müşterilerimize en iyi hizmeti en yüksek kalitede sunma çalışmalarımızın meyvesini verdiğini bir kez daha gösteriyor” dedi.

Yerli yabancı milyonlarca şarkı fizy’de

fizy, Türkiye’nin en popüler radyo kanallarını dinleyicilerle buluştururken, Turkcell’li kullanıcılar sevdikleri müzikleri, radyo kanallarını dinlerken veya video klip izlerken mobil datalarından harcamadığı bildirildi. Kullanıcılar ayrıca, Haftalık Keşif Listesi özelliği ile dinleme alışkanlıklarına özel yeni şarkılar dinleyebiliyorlar. Yerli yabancı milyonlarca şarkı ve video klibin yer aldığı fizy’de, geçen yılın ilk yarısında 228 milyon şarkı dinlenirken, 2017’nin ilk yarısında fizy’den şarkı dinleme rakamı 722 milyona ulaşarak geçen yıla göre 3 kat arttı. 

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Anahtar Kelimeler:
MegastarTarkanFizyIşbirliği
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