"Fiziğimi spora borçluyum" dese de işin aslı başka çıktı

SÜPERSTAR Ajda Pekkan'ın geçen günlerde sosyal medyada paylaştığı fotoğrafı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ajda, her ne kadar bunu sporla yapıyorum dese de giydiği külottan poposunun öyle durduğu iddia edildi.

"SPOR İNSANI ÇOK FARKLI KILIYOR" DEMİŞTİ

Ajda Pekkan geçen günlerde evinin mutfağında çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmış, altına "Yemek de yaparım kariyer de" notunu düşmüştü. Bu karede genç kızlara taş çıkartan poposu çok beğenilmişti. Ajda Pekkan işin sırrını şöyle açıklamıştı: "Beslenmenize önem gösterin ama yediklerinizi takıntı yapmayın. Kebap da yiyin balık da... Spor insanı çok farklı kılıyor. Bana bakın, beni örnek alın."

İŞİN SIRRI PUSH UP KÜLOTLARDA

Aslında işin sırrı hiç de öyle değil. Bu görüntünün sırrı popoyu kaldıran silikon takviyeli 'push up' külot! Süperstar konserlerinde de aynı taktiği uyguluyormuş.