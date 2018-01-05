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Fitness eğitmenine asılan Arda'nın mesajı ifşa oldu

Çapkınlıklarıyla gündemden düşmeyen Arda Turan, fitness eğitmeni Elif Güngör'e sosyal medyadan mesaj attı. Mesajı ifşa eden Güngör, Arda'yı rezil etti

Fitness eğitmenine asılan Arda'nın mesajı ifşa oldu

Çapkınlıklarıyla gündemden düşmeyen Arda Turan, fitness eğitmeni Elif Güngör'e sosyal medyadan mesaj attı. Mesajı ifşa eden Güngör, Arda'yı rezil etti

05 Ocak 2018 Cuma 16:49
Fitness eğitmenine asılan Arda'nın mesajı ifşa oldu
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BARCELONA'DA top koşturan milli futbolcumuz Arda Turan bir yandan da Instagram'da çapkınlıklarını sürdürüyor. Uzatmalı sevgilisi Aslıhan Doğan'la tekrar barışıp, geçtiğimiz günlerde mutluluk pozları veren ünlü futbolcu meğer aynı günlerde hedefine başka birini almış.

ARDA REZİL OLDU

Daha önce Kısmetse Olur Evi'nden Cansu Çördük ve kendisinden 10 yaş büyük Ebru Şallı'ya Instagram'dan direkt mesajlar atan milli futbolcu yine baltayı taşa vurdu. Bu kez de fitness eğitmeni Elif Güngör'e "Elif Hoca, Survivor'a gideceksin sanırım, ben öyle anladım" yazan Arda Turan ortaya çıkan mesajlar karşısında sessizliğe gömüldü. Evlilik şartıyla Arda Turan'la bir kez daha barışan Aslıhan Doğan'ın bu duruma ne tepki vereceğiyse merak konusu oldu.

ASLIHAN NE DİYECEK?

Elif Güngör Arda Turan'ın yazdıklarını deşifre ederek "Direkt mesajlara bakasım gelmiyor" dedi. Genç kadın Instagram'ını dün kısa süreliğine kapatıp sonrasında tekrar açtı. Evlilik hayalleri kuran Aslıhan Doğan'ın yaşananlar karşısında ne yapacağı merak konusu oldu.

İşte Arda Turan'ın mesaj attığı güzel:

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