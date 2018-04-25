Finali anlatana 30 milyon dolar ceza!

TÜM dünyada izlenme rekorları kıran 'Game Of Thrones'un 2019' yılında ekrana gelecek final sezonu için alınan önlemler her geçen gün artıyor.
Daha önceki sızdırma olaylarını önlemek için birden çok final çekilmiş, oyunculara senaryonun tamamı verilmemişti. Yapımcıların aldığı yeni önlemlere servetlik sözleşmeler de eklendi.
Final senaryosunu önceden görmesi gereken başrol oyuncuları, en ufak bir detay sızdırması halinde 30 milyon dolar ödemek zorunda kalacak.
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