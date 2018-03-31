Final yapacağı konuşulan dizi, kanalı tek başına ayakta tutuyor

AB'de birincilik İstanbullu Gelin'in, ikincilik Survivor'ın, üçüncülük ise Payitaht Abdülhamid'in oldu.

Dün akşamın reytinglerinde Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar birinci sıraya otururken, ikinci sırada TV8'de ekrana gelen Survivor yarışması, üçüncü sırada ise ATV'de yayınlanan Aşk ve Mavi dizisi yer aldı.

TÜRK televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, son haftalarda aldığı reytinglerle adeta küllerinden doğdu.

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