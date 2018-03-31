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Final yapacağı konuşulan dizi, kanalı tek başına ayakta tutuyor

Final yapacağı dedikoduları gündemden düşmeyen Arka Sokaklar, bu sezon yayınladığı dizilerde hayal kırıklığı yaşayan Kanal D'yi tek başına ayakta tutuyor

Final yapacağı konuşulan dizi, kanalı tek başına ayakta tutuyor

Final yapacağı dedikoduları gündemden düşmeyen Arka Sokaklar, bu sezon yayınladığı dizilerde hayal kırıklığı yaşayan Kanal D'yi tek başına ayakta tutuyor

31 Mart 2018 Cumartesi 12:55
Final yapacağı konuşulan dizi, kanalı tek başına ayakta tutuyor
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TÜRK televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, son haftalarda aldığı reytinglerle adeta küllerinden doğdu.

KANAL D'Yİ TEK BAŞINA AYAKTA TUTUYOR

Bu sezon yayınladığı dizilerin reytinglerde çakılması sonucu hepsine apar topar final kararı aldıran Kanal D, adeta Arka Sokaklar'la ayakta duruyor.

YİNE BİRİNCİ OLDU

Dün akşamın reytinglerinde Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar birinci sıraya otururken, ikinci sırada TV8'de ekrana gelen Survivor yarışması, üçüncü sırada ise ATV'de yayınlanan Aşk ve Mavi dizisi yer aldı.

AB'DE SIRALAMA DEĞİŞTİ

AB'de birincilik İstanbullu Gelin'in, ikincilik Survivor'ın, üçüncülük ise Payitaht Abdülhamid'in oldu.

İşte cuma gününün reyting sonuçları;

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Final
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