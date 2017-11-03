Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
112806
ALTIN
156.906
DOLAR
3.8238
STERLİN
4.9881
EURO
4.4533
Whatsapp çöktü mü? Whatsapp neden açılmıyor?
Whatsapp çöktü mü?
3 Kasım 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
3 Kasım 2017 Yeni Alanya...
Aspirin kanser riskini yüzde 50 azaltıyor
Aspirin kanser riskini yüzde 50...
banner468

Film yayınlanmadan senaryo sızdı! Burak çıldırdı

Burak Özçivit ve Kerem Bürsin'in yeni filmleri yayınlanmadan senaryo atılan çöplerden kamuoyuna sızınca Özçivit set ekibine patladı

Film yayınlanmadan senaryo sızdı! Burak çıldırdı

Burak Özçivit ve Kerem Bürsin'in yeni filmleri yayınlanmadan senaryo atılan çöplerden kamuoyuna sızınca Özçivit set ekibine patladı

03 Kasım 2017 Cuma 12:07
Film yayınlanmadan senaryo sızdı! Burak çıldırdı
banner404

OYUNCU Burak Özçivit, senaryo bilgilerini ve çöplerini çekim alanına atan 'Can Feda' film ekibine tepki gösterdi. Ekip, senaryoyu çöpe dikkatsizce atınca film daha çıkmadan konusu kamuoyuna sızdı.

SENARYO SIZINCA BURAK ÇILDIRDI

Film ekibinin özellikle dağlık ve ormanlık bölgede yaptığı çekimlerde etrafa bıraktığı çöpler ise özellikle arazide kamp kuranların dikkatini çekti. Çekim ekibinin bardak, pet şişe gibi atık çöplerin yanı sıra senaryo bilgilerinin yer aldığı kağıtları da bölgede bırakması kampçıları şaşırttı. Ayaklı gazetenin haberine göre bilgilerin dün Duymayan Kalmasın programında haber olması üzerine  Burak Özçivit, ekibe tepki gösterdi. Set ekibinden senaryoları toplatan  Burak Özçivit, sert bir dille çalışanlara uyarı yaptı.

İşte filmin senaryosu:

'Can Feda' film ekibinin araziye attığı çekim notlarında Kerem Bürsin'in hikayedeki adının Onur,  Burak Özçivit'in de Fırat olduğu görülüyor. Kayalıklarda geçen bir sahnede omzundan yaralanan ve yanındaki yaşam destek kitini çıkaran Kerem Bürsin'in yarasına tampon yapıp yoluna bitkin şekilde devam ettiği bilgisine de yer veriliyor. Yine bir sahnede Etgliler ve tekfirciler tarafından arandığı belirtilen Kerem Bürsin'in, kayalıklarda oturup yemek yediği notuna da rastlanıyor. Film çekimleri öncesi Kerem Bürsin'le sıkı bir kamp dönemi geçiren  Burak Özçivit'in bu notlar arasında uçaktaki sahnelerine ait bilgiler yer alıyor. Ayrıca çekimlerde kullanılan "161. Filo Komutanlığı 1943" yazılı armanın da kayalıklara atılması da dikkat çekti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Burak ÖzçivitBurak Özçivit Ve Kerem Bürsinin Yeni Filmleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Vatan'ın cinsel ilişki anlarının ekran görüntüsünü gördüm"
"Vatan'ın cinsel ilişki anlarının ekran görüntüsünü gördüm"
Ünlü oyuncu hakkında şok iddialar art arda: "Cinsel organını gösterdi!"
Ünlü oyuncu hakkında şok iddialar art arda: "Cinsel organını gösterdi!"
Hadise'den Dodan Özer açıklaması
Hadise'den Dodan Özer açıklaması

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim