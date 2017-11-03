Film yayınlanmadan senaryo sızdı! Burak çıldırdı

OYUNCU Burak Özçivit, senaryo bilgilerini ve çöplerini çekim alanına atan 'Can Feda' film ekibine tepki gösterdi. Ekip, senaryoyu çöpe dikkatsizce atınca film daha çıkmadan konusu kamuoyuna sızdı.

SENARYO SIZINCA BURAK ÇILDIRDI

Film ekibinin özellikle dağlık ve ormanlık bölgede yaptığı çekimlerde etrafa bıraktığı çöpler ise özellikle arazide kamp kuranların dikkatini çekti. Çekim ekibinin bardak, pet şişe gibi atık çöplerin yanı sıra senaryo bilgilerinin yer aldığı kağıtları da bölgede bırakması kampçıları şaşırttı. Ayaklı gazetenin haberine göre bilgilerin dün Duymayan Kalmasın programında haber olması üzerine Burak Özçivit, ekibe tepki gösterdi. Set ekibinden senaryoları toplatan Burak Özçivit, sert bir dille çalışanlara uyarı yaptı.

İşte filmin senaryosu:

'Can Feda' film ekibinin araziye attığı çekim notlarında Kerem Bürsin'in hikayedeki adının Onur, Burak Özçivit'in de Fırat olduğu görülüyor. Kayalıklarda geçen bir sahnede omzundan yaralanan ve yanındaki yaşam destek kitini çıkaran Kerem Bürsin'in yarasına tampon yapıp yoluna bitkin şekilde devam ettiği bilgisine de yer veriliyor. Yine bir sahnede Etgliler ve tekfirciler tarafından arandığı belirtilen Kerem Bürsin'in, kayalıklarda oturup yemek yediği notuna da rastlanıyor. Film çekimleri öncesi Kerem Bürsin'le sıkı bir kamp dönemi geçiren Burak Özçivit'in bu notlar arasında uçaktaki sahnelerine ait bilgiler yer alıyor. Ayrıca çekimlerde kullanılan "161. Filo Komutanlığı 1943" yazılı armanın da kayalıklara atılması da dikkat çekti.