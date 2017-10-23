Film gibi! Sahte hesaptan aşk çıktı...

LONDRA'DA yaşayan Emma Perrier (33), bir çöpçatanlık sitesinde Ronaldo Scicluna isimli İtalyan asıllı bir teknisyenle sohbet etmeye başladı. Ancak aradan geçen 6 aya rağmen yakışıklı teknisyen, bir türlü buluşmaya yanaşmıyordu. Teknisyenin başka birine ait fotoğraflar kullandığı ortaya çıktı.

CİHANGİR'DEN LONDRA'YA

Genç kadın, fotoğrafların sahibi manken Adem Güzel'i (35) buldu, "Sahte hesaplar fotoğraflarını çalıyor" yazdı. O sırada Cihangir'de yaşayan Adem Güzel, mesaja karşılık verince ikili arasında uzak mesafeli bir ilişki başladı.

Adem Güzel, 7 ay önce Emma ile tanışmaya Londra'ya gitti. Çift, buluştuktan sonra ayrılamadı.