Fİ için yaptığı hazırlıklar boşa gitti!

YAKLAŞIK 5 ay aradan sonra yeni bölümleri internette görücüye çıkacak dizinin Can Manay'ı Ozan Güven'in saçları için yeni sezonda özel bir çözüm bulunmuştu. Haziran ayında Cem Yılmaz'ın "Arif V 216" filmi için saçlarını kazıtan ve 6 kilo veren Güven'e, yaz sonunda hemen Fİ'ye başlayacağı için İtalya'dan özel peruk siparişi verilmişti.
Ancak Ozan Güven'in kafa yapısına göre hazırlanan bu peruk boşa gitti. Bu sezon Çİ ve Pİ kitaplarını kapsayan 14 bölümden oluşacak dizinin uzayan senaryo çalışmaları ve yönetmen Mert Baykal'ın geçen yaz çektiği "Kardeşim Benim 2" filminin çalışmalarına yoğunlaşması gibi nedenler çekimleri 2 ay geciktirdi.
Bu sırada verdiği 6 kiloyu geri alan Ozan Güven'in saçları da uzayınca İtalya'da hazırlanan peruğa gerek kalmadı
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.