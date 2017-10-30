Fİ için yaptığı hazırlıklar boşa gitti!

YAKLAŞIK 5 ay aradan sonra yeni bölümleri internette görücüye çıkacak dizinin Can Manay'ı Ozan Güven'in saçları için yeni sezonda özel bir çözüm bulunmuştu. Haziran ayında Cem Yılmaz'ın "Arif V 216" filmi için saçlarını kazıtan ve 6 kilo veren Güven'e, yaz sonunda hemen Fİ'ye başlayacağı için İtalya'dan özel peruk siparişi verilmişti.

Ancak Ozan Güven'in kafa yapısına göre hazırlanan bu peruk boşa gitti. Bu sezon Çİ ve Pİ kitaplarını kapsayan 14 bölümden oluşacak dizinin uzayan senaryo çalışmaları ve yönetmen Mert Baykal'ın geçen yaz çektiği "Kardeşim Benim 2" filminin çalışmalarına yoğunlaşması gibi nedenler çekimleri 2 ay geciktirdi.



Bu sırada verdiği 6 kiloyu geri alan Ozan Güven'in saçları da uzayınca İtalya'da hazırlanan peruğa gerek kalmadı