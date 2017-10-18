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Fi dizisinin 2. sezonu ne zaman başlayacak?

TÜRKİYE'nin ilk internet dizisi olan Fi ne zaman başlayacak 2.sezon sorusu Serenay Sarıkaya'yı bile isyan ettirdi. Puhu Tv Fi izle yeni sezonla ilgili ipucu geldi. Puhu Tv fi yeni sezon için 19 ekim tarihini işaret etti

Fi dizisinin 2. sezonu ne zaman başlayacak?

TÜRKİYE'nin ilk internet dizisi olan Fi ne zaman başlayacak 2.sezon sorusu Serenay Sarıkaya'yı bile isyan ettirdi. Puhu Tv Fi izle yeni sezonla ilgili ipucu geldi. Puhu Tv fi yeni sezon için 19 ekim tarihini işaret etti

18 Ekim 2017 Çarşamba 15:53
Fi dizisinin 2. sezonu ne zaman başlayacak?
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Fi yeni sezon merakla beklenmeye devam ediyor. İnternet üzerinde yayınlanan fakat Mart ayında Show Tv'de ekrana gelecek olan Fi'nin yeni sezon başlama tarihi belli olmadı fakat Puhu Tv'den ipucu geldi.
Ozan Güven tarandan Eylül ayında başlanacağı söylenen fakat Ekim'in ortalarında henüz başlamamış olan Fi'nin başrol oyuncusu Serenay Sarıkaya'da isyanda. Serenay Sarıkaya, dün yaptığı paylaşımda Fi'nin ne zaman başlayacağını sordu.

PUHU TV'DEN YANIT GELDİ
Serenay Sarıkaya'nın bu tweeti üzerine Puhu Tv'den yanıt geldi. Puhu tv 19 Ekim perşembe gününe işaret ederek sürprizlere açık olun mesajını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Fi DizisiInternet Dizisi
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