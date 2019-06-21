Feyza'nın Özcan'dan istediği nafaka dudak uçuklattı

ŞARKICI Özcan Deniz'in 15 ay önce evlendiği oğlunun annesi Feyza Aktan ile nikah masasına oturmuştu. Sürekli boşanacakları haberleri çıkan çiftten Deniz, geçtiğimiz günlerde Babalar Günü'nde iddiaları doğrular nitelikte bir paylaşım yaptı. Tekrar boşanma haberleri ile gündeme gelen çiftten Özcan Deniz sessizliğini korurken,Feyza Aktan kısa sürede haberleri yalanladı. Ancak çiftin boşanma protokolü ortaya çıktı. Bugün ise ünlü çift hakkında şoke eden bir iddia daha ortaya atıldı.

15 AYA 15 MİLYON İSTİYOR

UçanKuş TV'de "Magazin Merkezi" programının yorumcusu Bilal Özcan'ın haberine göre; Feyza Aktan, Özcan Deniz'den 15 ay için 15 milyon lira nafaka istiyormuş.

İşte Bilal Özcan'ın yazısı;

Eşinden boşanmak için mahkemeye başvuran Özcan Deniz ile Feyza Aktan boşanma şartlarında anlaşamadıkları için dava 'çekişmeli' olarak görülecek. Bu davayla ilgili ilginç bir bilgi aldım. Feyza Aktan boşanmak için 15 aylık eşi Özcan Deniz'den 15 milyon lira tazminat talep ediyor. Ayrıca aylık bir nafaka isteğinde bulunmuyor.

"BU TAZMİNATI ÖDE"

Bana gelen bilgilere göre, avukatlar aracılığıyla yapılan görüşmede, "Bu tazminatı öde, çocuğumuzun masraflarını üstlen, boşanalım" demiş. Özcan Deniz ise kabul etmeyerek, "Tazminat ödemem, 25 bin lira aylık nafaka veririm. Çocuğumun her şeyiyle de her zaman ilgilenirim" yanıtını vermiş. Bakalım, bu ilginç konuda gelişmeler ne şekilde olacak…