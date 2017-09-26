Feyza Çıpa ve Kutsi’den ayrılık kararı

ÇIPA, “Ayrıldığımız doğru. 4 yıl süren ve her saniyesi çok kıymetli olan bir beraberlik yaşadık. Son dönemlerde bazı konularda anlaşmazlıklar yaşıyorduk. Bunu daha fazla sürdürmenin yersiz olduğunu düşündük ve medenice ayrılık kararı aldık. Başka unsurlar bu kararımızda etkili olmadı” dedi.
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