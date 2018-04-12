Fettah Can'a konser iptal ettiren fotoğraf!

SABAH'tan Ömer Karahan'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte kahraman Mehmetçiğe moral vermek için Hatay'a giden sanatçılar cezalandırılmaya başlandı. Mersin Silifke'nin CHP'li Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut, 13 Mayıs'ta ilçelerinde sahneye çıkacak olan Fettah Can'ın konserini iptal etti. Fettah Can da Hatay'a giden sanatçılardan biriydi.

'ÖZGÜRLÜK DİYENLER YAPTI'

Duruma tepki gösteren Fettah Can, şöyle konuştu: "Söyleyecek söz yok, yazık. Mehmetçiğin yanında olmak suç, bu da cezası galiba. Bu konser için verilen söze güvenip plan yapmıştık. Öğreniyoruz ki başkan bey, baskı altında kalacağından teklifinden vazgeçmiş. Konserin yapılıp yapılmaması önemli değil; bu, derin ve acı bir olay. Bunu özgürlük diye bağıranların yapması trajikomik."