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FETÖ'cü Hakan Şükür, ABD'deki Pastanesinde İlk Kez Görüntülendi

FETÖ operasyonu sonrası Türkiye'den kaçan Hakan Şükür, ABD'de açtığı cafede ilk kez çalışırken görüntülendi. Sosyal medya kullanıcıları, "Nereden nereye..." yorumunu yaptı

FETÖ'cü Hakan Şükür, ABD'deki Pastanesinde İlk Kez Görüntülendi

FETÖ operasyonu sonrası Türkiye'den kaçan Hakan Şükür, ABD'de açtığı cafede ilk kez çalışırken görüntülendi. Sosyal medya kullanıcıları, "Nereden nereye..." yorumunu yaptı

04 Mayıs 2018 Cuma 16:38
FETÖ'cü Hakan Şükür, ABD'deki Pastanesinde İlk Kez Görüntülendi
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Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar ve açılan davalar sebebiyle yurt dışına kaçan ve hakkında yakalama kararı olan FETÖ'cü Hakan Şükür, kısa süre sonra ABD'de ortaya çıkmıştı.

2015 İstanbul'daki evini satan ve bankadaki parasını çektikten sonra Türkiye'den kaçan Şükür, ABD'nin California eyaletinde Tuts Bakery & Cafe adlı yeri işletmeye başlamıştı.

CAFEDE ÇALIŞIRKEN İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Firari Hakan Şükür, sahibi olduğu cafede çalışırken ilk kez görüntülendi. Sosyal medyaya düşen fotoğrafını yorumlayan taraftarlar, Galatasaray'da futbol oynadığı dönemdeki fotoğraflarını paylaşarak "Nereden nereye..." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
FetöHakan Şükür
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