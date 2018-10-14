Festival coşkusu Kale Kapısı'nda

MURATPAŞA Belediyesi’nin bu yıl 3’üncüsünü düzenlendiği Kaleiçi Old Town Festivali’nde, coşku Kale Kapısı’na devam etti. Tek Kapılı Han’da konuk ülkelerden gelen dans toplulukları ve müzik gruplarının gösterisi ve Attalos Heykeli önünde Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası’nın konserine Antalyalılar, turistler yoğun ilgi gösterdi.

Pakistanlı grup damgasını vurdu

Tek Kapılı Han önünde bulunan meydanda ilk olarak Rostov Cossack Dans Grubu ve ardından Kazan Dans Ensemble sahneye çıktı. Tek Kapalı Han’da son olarak sahne alan Pakistan Karachi’den Muhammad Tufail Khan Sanjrani ve grubu ise meydana adeta damgasını vurdu. Meydanı dolduranlar Sanjrani’nin söylediği şarkılarla dilleri döndüğünce eşlik edip dans etti.

Attalos önünde genç müzisyenler

Tek Kapılı Han’da gösteriler sona yaklaşırken Antalya’nın ilk ve tek gençlik orkestrası Attalos Heykeli önünde konserlerine başladı. Şef Furkan Üstündağ’ın yönetimindeki genç müzisyenler, Fulya Ölmez Zorlu’nun konuk sanatçı olarak katıldığı konserde birbirinden hareketli türkülerle Antalyalıları coşturdu.

Başkan Uysal yalnız bırakmadı

Başkan Uysal da Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası’nı Antalya’nın en işlek noktasındaki konserlerinde yalnız bırakmadı. Dönerciler Çarşısı’ndan yürüyerek konser alanına gelen Başkan Uysal’a Antalyalılar yoğun ilgi gösterdi. Başkan Uysal, Kale Kapısı esnafı ve kant sakinlerinin birlikte fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmezken esnaf, Kaleiçi Old Town Festivali dolayısıyla Başkan Uysal’a teşekkür etti. Bu arada festivale katılan Sicilya – Türkiye Dostluk Derneği üyeleri Başkan Uysal’a ülke bayrağı hediye etti. Dernek Başkanı ve Sicilya Fahri Konsolosu Domenico Romeo, sıcak ev sahipliği dolayısıyla Başkan Uysal’a teşekkür etti.

Turist kent merkezine gelecek

Başkan Uysal, Gençlik Orkestrası’nın Attalos heykeli önündeki konserine verilen arada ise kısa bir konuşma yaptı. Başkan Uysal, Antalya’nın dünyanın en önemli turist merkezlerinden biri olmasına rağmen kent içi turizmin istenen seviyede olmadığını söyledi. Başkan Uysal, Kaleiçi Old Town Festivali’nin, turistin kent merkezine de gelmesini sağlayacak bir barış ve kardeşlik köprüsü olduğunu belirtti.

