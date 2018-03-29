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'Felaket Tellalı' duyurdu! Usta oyuncuyu kaybettik

Verdiği kötü haberler nedeniyle 'Sanat dünyasının felaket tellalı' olarak anılan ses sanatçısı Onur Akay, kanser tedavisi gören ünlü oyuncu Süreyya Küçük'ün yaşamını yitirdiğini duyurdu

'Felaket Tellalı' duyurdu! Usta oyuncuyu kaybettik

Verdiği kötü haberler nedeniyle 'Sanat dünyasının felaket tellalı' olarak anılan ses sanatçısı Onur Akay, kanser tedavisi gören ünlü oyuncu Süreyya Küçük'ün yaşamını yitirdiğini duyurdu

29 Mart 2018 Perşembe 17:32
'Felaket Tellalı' duyurdu! Usta oyuncuyu kaybettik
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SES sanatçısı Onur Akay, sanat dünyasından yine acı bir haber verdi. 4 gündür yoğun bakımda olan usta tiyatrocu Süreyya Küçük yaşamını yitirdi.

KANSERLE MÜCADELE EDİYORDU

Beyin, kemik ve göğüs kanseri ile mücadele eden 57 yaşındaki oyuncu Süreyya Küçük, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

'FELAKET TELLALI' ONUR AKAY DUYURDU

Onur Akay, twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Geçtiğimiz sene ağustos ayında kemik, beyin ve göğüs kanseri ile savaştığını duyurduğum sinema ve dizi oyuncusu, usta tiyatrocu Süreyya Küçük'ü maalesef bugün saat 14:00'da kaybettik. 4 gündür yoğun bakımda olan 57 yaşındaki oyuncumuz, yaklaşık bir ay önce beni aramıştı ve tedavisi ile ilgili maddi sıkıntılar yaşadığını söylemiş, 'Tiyatro salonlarını ücretsiz verirlerse, ben de oyunumu oynar ve tedavim için gerekli parayı kazanırım' demişti. Nur içinde yatsın" ifadelerini kullandı.

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Onur AkayKanserFelaket TellalıSüreyya Küçük
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