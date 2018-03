Fazıl Say konserinde ezan başlayınca...

ÜNLÜ piyano sanatçısı Fazıl Say, ENKA Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu'nda seyirciyle buluştu.

Temmuz ayındaki Seoul turnesine özel hazırlanan repertuarı Açıkhava dinleyicileriyle buluşturdu.

Chopin, Beethoven, Satie gibi büyük ustaların eserlerini kapsayan repertuvarda ART of Piano adı altında kendi eserlerinden oluşan bir seçki de yer aldı.

Konseri sırasında ezan okunması nedeniyle parçalarına ara veren Fazıl Say seyirciden büyük alkış aldı.