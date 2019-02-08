Fatma Girik, apar topar hastaneye kaldırıldı

GEÇTİĞİMİZ gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan usta oyuncu Fatma Girik, tekrar hastaneye getirildi. Durumunun iyi olduğu gözlenen Girik'in neşeli tavırları dikkatlerden kaçmadı.

YENİDEN TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, geçtiğimiz gün Bodrum'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yaklaşık 2 saat hastanede kalan Girik, yapılan tedavinin ardından taburcu edilerek ambulansla evine götürülmüştü. Bugün tekrar hastaneye ambulansla kontrole gelen Girik tekrar tedavi altına alındı. Torba Mahallesi'nde yaşamını sürdüren usta oyuncu Fatma Girik, geçtiğimiz gün evinde fenalaşarak düşmüştü. 76 yaşındaki Girik, bakıcılarının haber vermesi üzerine evine gelen ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılmış, daha sonra taburcu edilmişti. Bugün tekrar ambulansla hastaneye getirilen Girik'in kontrol amaçlı geldiği öğrenildi.

"AŞIK MI OLDUNUZ BANA?"

Ambulansla acil servisten giriş yapan Girik "güzel mi görünüyorum, aşık mı oldunuz bana" diyerek espri yapmayı da ihmal etmedi. Kontrol amaçlı geldiğini söyleyen Girik, "Ağrılarım var o yüzden geldim hastaneye" dedi.

DURUMU İYİYE GİDİYOR

Daha sonra tedavi altına alınan Girik'in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Usta oyuncu geçtiğimiz yıllarda kalça eklemlerindeki bozulma nedeniyle yürüyemez hale gelerek ameliyat olmuş ve kalçasına protez takılmıştı