Fatma Girik Ankara’da hastaneye yatırıldı
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik Ankara’da hastaneye yatırıldı. Yürüme güçlüğü çeken usta oyuncunun 4 hafta tedavi göreceği öğrenildi.
MAGAZİN 14.09.2019, 21:01
YEŞİLÇAM'IN emektar oyuncularından 76 yaşındaki Fatma Girik, Ankara’da bulunan özel bir hastaneye yatırıldı.
10 gün önce diş tedavisi için gittiği İstanbul’dan Ankara’ya geçen usta oyuncu burada doktoruna göründü. Yürüme güçlüğü çeken Fatma Girik, doktorunun tavsiyesi üzerine hastaneye yattı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
4 hafta süreyle fizik tedavi görecek olan usta oyuncunun başka bir rahatsızlığı olmadığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
BEYİN VE KALÇA AMELİYATI OLMUŞTU
Fatma Girik, sık sık düşmesinden dolayı geçen şubat ayında beyin ameliyatı ve 2016 yılında kalça kemiği ameliyatı olmuştu.
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