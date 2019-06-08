Fatih Ürek: İki tane şarkıyla sanatçı olunmaz

FATİH Ürek, eski bayramlarla ilgili olarak, "Benim için eski bayramlar çeyrek asırdan fazla oldu. Hep özel günlerde çalışıyoruz, ama bayramlarda gerçekten o heyecanları hiç unutmam. Bayramlıklar alırdık, harçlıklar verilirdi. Harçlıklarımı hep anneme verirdim. Onun heyecanını hep yaşardım. Yeni nesilin çocuklarına bu heyecanı yaşatması gerekiyor" dedi.

'TECRÜBELİLERE SAYGI DUYMAMIZ GEREKİYOR'

Magazin dünyasında bir dargın bir barışık yaşayan insanlar hakkında ise şunları söyledi:

Ben böyle şeyleri seyrediyorum. Filmleri de seyrederken kurgularını hemen tahmin ederim. O senaryoları çok iyi görüp anlayabiliyorum. Biliyorum, ben de ona göre hareket ediyorum. Bunlar çok boş işler. Gereksiz yani. İnsanın gerçekten kalbinin kırılması için çok başka bir şey olması gerekiyor.

'HAD BİLMEK ÇOK ÖNEMLİ'

Bizim işimizde bence biraz had bilmek çok önemli, saygı çok önemli. Ne olursa olsun tecrübelilere saygılı olmamız gerekiyor. Tecrübeli insanlardan yararlanmamız gerekiyor. Bir insan 'ben oldum, tamamım' dediği zaman biter. Hiçbir zaman 'ben oldum' demedim.

'BİRİSİNE LAF SÖYLEMEDEN ÖNCE KENDİ SOKAĞINI TEMİZLEMELİ'

Her zaman daha güzel şeyler yapmak insanları şaşırtmak istiyorum. Öyle iki tane şarkıyla sanatçı olunmaz. Sanat camiasının cahilliğini ve densizliğini eleştiriyorum. Düşünmeden konuşmalar, ortaya laf atmalar, birisine saldırmalar çok gereksiz şeyler.

Birisine laf söylemeden önce insan kendi sokağını temizlemeli. Şu an birisine laf söylemiyorum, kimseyi hedef almıyorum, ama ben birisine laf söylersem de önce kendi etrafıma bakarım. Ondan sonra önüme bakarım.

Gerçekten sanatçıların sevgiyi göstermesi gerekiyor. Seyircilerimiz gerçeği görüyor. Sevginin gerçek olması gerekiyor.