Fatih dizisinde bir skandal daha! Namaz sahnesi büyük tepki topladı

MEHMED - Bir Cihan Fatihi dizisinin ilk bölümünde kadın oyuncuların dekolteli olması ve "Tanrı sizi korusun" demesi tartışmalara neden olmuştu. Dün akşam ekrana gelen yeni bölümde ise başı açık namaz kıldırılan kadın sahnesi izleyiciyi hayrete düşürdü. Söz konusu sahneye tepki yağdı.



İZLEYİCİLER BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ

Tarih ve milli manevi değerleri çarpıtması ile eleştirilen Bir Cihan Fatihi adlı dizide izleyenleri hayret ettiren skandal bir sahneye yer verildi.

BAŞI AÇIK NAMAZ KILDI

Söz konusu dizideki namaz kılma sahnesini izleyenler adeta şoke oldu. Namaza duran kadın oyuncuya başının bir bölümü açık bir biçimde namaz kıldırıldı.

NAMAZ SAHNESİ Mİ NAMAZLA DALGA SAHNESİ Mİ

Diziyi izleyen az sayıdaki vatandaş hemen konuyu fark ederek tepki gösterdi. Ardından sosyal medyada yayılan hataya tepkiler de çığ gibi büyüdü.

Sahneyi izleyenler "Bu namaz sahnesi mi yoksa namazla dalga sahnesi mi?" gibi yorumlar yaptı.